Байден пообещал Нетаньяху восстановить систему ПВО «Железный купол»

Президент США Джо Байден, комментируя в Белом доме ситуацию на Ближнем Востоке, заявил, что американская сторона поможет восстановить израильскую систему противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол», передает РИА «Новости».

Глава государства рассказал, что данная тема обсуждалась в его недавнем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Я подтвердил ему свою полную поддержку в восстановлении израильской системы «Железный купол», чтобы быть уверенными в безопасности и защите в будущем», — отметил Байден.

| 2021-05-21T12:11:43+04:00 21 мая 2021, 12:37|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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