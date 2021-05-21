Байден пообещал Нетаньяху восстановить систему ПВО «Железный купол»

Президент США Джо Байден, комментируя в Белом доме ситуацию на Ближнем Востоке, заявил, что американская сторона поможет восстановить израильскую систему противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол», передает РИА «Новости».

Глава государства рассказал, что данная тема обсуждалась в его недавнем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Я подтвердил ему свою полную поддержку в восстановлении израильской системы «Железный купол», чтобы быть уверенными в безопасности и защите в будущем», — отметил Байден.