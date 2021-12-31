Президент США Джо Байден в течение нескольких дней готовился к телефонному разговору с российским коллегой Владимиром Путиным вместе со своими внешнеполитическими советникамиş

Как передает РИА Новости, об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.

«Президент готовился несколько последних дней вместе с членами своей внешнеполитической команды. Вы знаете, кто они. В первую очередь, это госсекретарь (Энтони Блинкен) и советник по национальной безопасности Джейк Салливан, в процесс были вовлечены и другие сотрудники», — сказал чиновник в ходе брифинга.

Байден и Путин пообщались по телефону в течение 50 минут. Основной темой разговора, уже второго за месяц, стала напряженность вокруг Украины и подготовка к январским дипломатическим контактам стран Запада с Россией на тему взаимных гарантий безопасности.