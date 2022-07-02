Президент США Джо Байден отправил в профильный комитет конгресса письмо о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом в субботу, 2 июля, сообщила пресс- служба Белого дома.

«Я предоставляю отчет о приеме Королевства Швеции в Организацию Североатлантического договора», — говорится в сопроводительном письме, направленном Байденом председателям комитетов конгресса. Аналогичное письмо касается вступления в альянс Финляндии.

Для вступления новых стран в Североатлантический альянс необходимо, в частности, получить одобрение верхней палаты конгресса США.

Накануне процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО запустили в Германии. По словам представителя кабмина страны Штеффена Хебештрайта, этот процесс в пятницу, 1 июля, инициировал кабинет министров ФРГ. Таким образом, в лице Финляндии и Швеции немецкие власти планируют получить «двух ценных партнеров».

Ранее, 30 июня, страны — члены НАТО анонсировали подписание протокола о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу 5 июля в присутствии министров иностранных дел этих стран. Это действие является одной из ступеней в процессе вхождения в состав альянса.

За день до этого на саммите НАТО в Мадриде эти два государства были официально приглашены в альянс. В декларации саммита организации отмечалось, что присоединение Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, а НАТО — сильнее (iz. ru)