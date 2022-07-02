Президент США Джо Байден отправил в профильный комитет конгресса письмо о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом в субботу, 2 июля, сообщила пресс- служба Белого дома.
«Я предоставляю отчет о приеме Королевства Швеции в Организацию Североатлантического договора», — говорится в сопроводительном письме, направленном Байденом председателям комитетов конгресса. Аналогичное письмо касается вступления в альянс Финляндии.
Для вступления новых стран в Североатлантический альянс необходимо, в частности, получить одобрение верхней палаты конгресса США.
Ранее, 30 июня, страны — члены НАТО анонсировали подписание протокола о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу 5 июля в присутствии министров иностранных дел этих стран. Это действие является одной из ступеней в процессе вхождения в состав альянса.
За день до этого на саммите НАТО в Мадриде эти два государства были официально приглашены в альянс. В декларации саммита организации отмечалось, что присоединение Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, а НАТО — сильнее (iz. ru)