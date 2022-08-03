«Сепаратисты в Карабахе обязаны освободить Лачинский коридор. Согласно заявлению от 10 ноября 2020 года, Лачинский коридор должен быть освобожден, а контингент российских миротворцев переведен на альтернативную дорогу. Об этом журналистам заявил член парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Арзу Нагиев.

Депутат отметил, что разместившиеся 20-25 лет назад в селах Лачина сирийские армяне не хотят покидать эту территорию.

«Данный регион обладает большой стратегической значимостью. Незаконно обосновавшиеся там армяне уедут. Они хотят сохранить статус-кво. И самая главная проблема заключается в том, что российские миротворцы не до конца выполняют свои обязательства. По этой причине одними из виновников ситуации являются российские миротворцы», — сказал депутат.