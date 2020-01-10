Азербайджанские кулинары вернулись из Турции с успехом

Азербайджанские повара добились успехов на 17-м Международном чемпионате кулинарии в Стамбуле (Турция). Об этом, как сообщает Trend Life, сказал в пятницу на пресс-конференции в АМИ Trend президент Ассоциации национальной кулинарии, глава Центра национальной кулинарии, заслуженный работник культуры Азербайджана, кавалер ордена «Шохрат» Таир Амирасланов.
Чемпионат прошел 24-29 декабря 2019 года.
В Международном чемпионате, организованном Федерацией поваров Турции (TAŞFED), представляющей эту страну во Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WACS), приняли участие повара из 46 стран мира. В мероприятие принял участие также президент WACS Томас Гуглер.
На чемпионате Азербайджан был представлен как в составе жюри, так и в соревнованиях.
Представительница Азербайджана Гюльнар Алескерова завоевала золотую медаль в категории «приготовление блюд из мяса ягненка». Наиля Керимова, впервые участвовавшая в подобном соревновании, завоевала «серебро» в категории «приготовление мучных блюд» и золотую медаль — в категории «ресторанные десерты».
Отметим, что Наиля Керимова проходила тренинги у Аги Саламова (член Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана) и членов Гильдии поваров Азербайджана Анара Гасымова и Илькина Акперзаде.
Еще один представитель Азербайджана — Гурбанали Гусейнов завоевал серебряную медаль чемпионата в классе «приготовление рыбных блюд».
Так, команда Азербайджана в составе трех поваров выступила на чемпионате в четырех категориях, завоевав две золотые и две серебряные медали.