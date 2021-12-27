В рамках соглашения «О сотрудничестве в области военного образования», заключенного между Азербайджаном и Турцией, военнослужащие Азербайджанской Армии, успешно окончившие очередной «Курс подготовки коммандос» в Испарте, вернулись на Родину, сообщили в Министерстве обороны.

Отметим, что основной целью участия наших военнослужащих на соответствующих курсах в рамках военного сотрудничества между двумя братскими странами является дальнейшее повышение боеспособности подразделений коммандос и уровня профессионализма личного состава.