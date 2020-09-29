Азербайджанская армия уничтожила еще два армянских танка — ВИДЕО

Азербайджанская армия уничтожила еще два армянских танка, сообщает пресс-служба минобороны.

Отметим, что в ночь с 28 на 29 сентября на всей протяженности фронта продолжались напряженные бои.

Армянские вооруженные силы неоднократно предпринимали попытки контратаковать с целью вернуть утраченные позиции на Физули-Джебраильском и Агдере-Тертерском направлениях.

Подразделения Азербайджанской Армии, дислоцированные на этих направлениях, успешно оборонявшись, немедленно пресекли все попытки противника.

В ходе ночных боев смешанная колонна бронетехники и автомобильной техники противника, выдвигающаяся из Мадагиза в направлении Агдеры, и артиллерийская батарея, осуществляющая огневую поддержку её перемещению, были уничтожены авиационными средствами Военно-воздушных сил и наших войск, дислоцированных на этом направлении.

1 танк, 1 автомобильная техника и до 10 военнослужащих противника, пытавшихся в утренние часы продвинуться на Физули-Джебраильском направлении фронта, были уничтожены артиллерийским огнем.

Напряженные бои продолжаются. Противник был вынужден отступить, неся большие потери.