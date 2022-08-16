Вашингтон в понедельник дал понять, что рассматривает заговор против иранской журналистки Масихи Алинежад, с участием гражданина Азербайджана, как «транснациональный акт».

«Мы рассматриваем это, как транснациональных акт, попытку транснациональной агрессии», — заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс на ежедневном брифинге.

Полиция арестовала гражданина Азербайджана Халида Мехдиева после того, как его видели притаившимся возле дома Алинежад, заглядывающим в окно и пытающимся открыть входную дверь. Госдепартамент воздержался от дополнительной информации о Мехтиеве, его визовом статусе, а также о его возможных связях с Ираном.

Тем временем, сказал Прайс, Иран является одним из многих правительств, которые «стремились экспортировать не только репрессии, но и агрессию».

*Напомним, что в начале августа ФБР задержал Мехдиева, у которого в машине обнаружили автомат Калашникова. Суд арестовал его за незаконное ношение оружия. Следствие расследует версию о подготовки покушения на Алинежад, которая является ярым критиком Тегеранского режима. Она популярный блогер имеющая 7 млн подписчиков в Instagram.