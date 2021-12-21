Состоялось внеочередное заседание Совета по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств — участников Содружества Независимых Государств.

Как передает Report, на нем были определены место и сроки проведения очередных Игр стран СНГ. Так, II Игры пройдут в 2023 году в Беларуси. Местом проведения III Игр в 2025 году станет Азербайджан.

В заседании Совета, которое состоялось в формате видеоконференции, приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.