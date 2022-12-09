В Джидде (Саудовская Аравия) состоялся мировой финал чемпионата Red Bull Car Park Drift Championship. Нашу страну представлял победитель национального этапа Адиль Ахундов.

На мировом первенстве он смог показать хороший результат — среди 25 лучших дрифтеров мира он стал 11-м, набрав 188 баллов, сообщает #.

Как отметили судьи, это очень успешный результат для мирового финала Red Bull Car Park Drift, в котором наша страна была представлена впервые.

«Представлять Азербайджан на таком чемпионате, где моя страна участвует впервые, для меня большая честь и, конечно же, ответственность. Здесь очень сильные участники, и соревноваться с ними было бесценным опытом», — сказал Адиль.

Победителем мирового финала Red Bull Car Park Drift стал египтянин Хишам Аль Хатиб, выступавший под номером 15. Он набрал 261 баллов и сумел уверенно обойти своих соперников.

На финал приехали 25 участников из 18 стран мира, 16 из них – лучшие дрифтеры мира. Это представители таких стран, как Иордания, Ливан, Эстония, Польша, Саудовская Аравия, Оман, Египет.

Отметим, что 16 октября в Баку при поддержке Азербайджанской автомобильной федерации прошел национальный финал соревнований Red Bull Car Park Drift.