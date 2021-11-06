Расходы на оплату труда составят 27,1% расходов госбюджета Азербайджана или 8 097,3 млн манатов.

Этот вопрос отражен в законопроекте «О госбюджете на 2022 год”.

Согласно документу, это на 22,7% больше, чем утвержденный прогноз на 2021 год.

Кроме того, в следующем году на приобретение товаров (работ и услуг) будет направлено 6 380,7 млн манатов (на 14,2% больше), на выплату процентов — 632,3 млн манатов (на 1% больше), на выплату субсидий — 1 440,2 млн манатов, на выплату грантов — 453,7 млн манатов, на социальные выплаты — 3 674,1 млн манатов, на приобретение нефинансовых активов — 8 024,8 млн манатов, на операции по финансовым активам — 8,2 млн манатов, на операции по финансовым обязательствам будет направлено 1 16