Спад пандемии коронавируса, восходящие тенденции экономического роста и активизация торговли с Турцией подтолкнули прирост в сегменте ненефтяного экспорта Азербайджана.

Экономика Азербайджана уверенно и быстро восстанавливается, написал в Twitter министр экономики Микаил Джаббаров. Он отметил, в январе — мае текущего года увеличился экспорт ненефтяной продукции из страны на 25,4% — до 908 млн. долларов по сравнению с теми же месяцами прошлого года. А стоимость общего экспорта за 5 месяцев выросла на 14,6% в годовом выражении.

В целом же устремленность экономики в сторону роста фиксируется впервые после введения в стране карантинного режима из-за пандемии коронавируса, сказал # депутат Милли Меджлиса, эксперт Вугар Байрамов. На это указывает и статистика Госкомстата, согласно которой за пять месяцев сего года ВВП страны достиг 31 млрд. 532 млн. манатов, что на 0,8% превышает уровень отчетного времени прошлого года. При этом прошлый год запомнился нисходящими темпами экономического развития – в результате пандемии ВВП Азербайджана понизился на 4,3%, а за январь – апрель текущего года упомянутый макроэкономический показатель упал еще на 0,2%.

«Как видно, темпы снижения, стартовавшие в прошлом году, сменились ростом под занавес мая, — заметил Байрамов. – При этом за 5 месяцев текущего года спад в нефтяном секторе составил 6,7%, а в ненефтегазовом секторе фиксируется рост на уровне 4,5%. Повышение экономической активности в ненефтяном секторе объясняется также смягчением карантинных мер с января текущего года. Здесь нужно отдать должное Оперативному штабу правительства, которому удалось оптимизировать эпидемиологическую ситуацию, не прибегая к строгим карантинным мерам и даже ликвидировав ряд ограничений в реальном секторе экономики. А ведь иные страны, и Турция в их числе, были вынуждены ужесточить карантин весной этого года».

В довесок этому решение Оперативного штаба о поэтапной отмене спецразрешений для посещения страны гражданами государств со стабильной эпидемиологической ситуацией также поспособствует экономической активности, и, что важно, восстановлению ее в туристической и торговой сфере.

«Ведь туризм – это именно тот сектор, который приносит в нашу страну больше всего валюты после нефти. В позапрошлом году доходы Азербайджана от въездного туризма превысили 2,7 млрд. долларов. До пандемии около 100 тысяч наших граждан работали в сфере туризма и смежных областях. Поэтому прорывы в туристическом секторе также важны с точки зрения занятости. В этой связи рекомендуется постепенно восстанавливать воздушное и наземное сообщение со странами, которые могут ускорить процесс вакцинации и локализовать распространение вируса. Все это придаст импульс прогрессу в реальном секторе экономики», -говорит парламентарий.

Таким образом, смягчение карантина не только положительно сказывается на экономической активности, но также важно с точки зрения занятости. В этом контексте не исключено, что и прочие ограничения в реальном секторе будут постепенно отменяться по ходу улучшения эпидемиологической ситуации, считает он.

Сегодня перед Минэкономики стоит целевая задача по устойчивой диверсификации народного хозяйства, и в этой связи планируется разработать концепцию, которая будет способствовать росту ненефтяного экспорта. Сообщалось, что к 2025 году объем ненефтяного экспорта планируется увеличить вдвое. Также известно, что доля Турции в ненефтяном экспорте Азербайджана увеличилась и это подтолкнуло рост показателей нашего экспорта. К тому же с начала года в первые месяцы этого года братская страна усилила ввоз ненефтяной продукции из Азербайджана. Упомянутым подвижкам способствует также режим преференциальной торговли между нашими странами, установленный в марте сего года. Ожидается, что общий товарооборот между двумя странами к 2023 году достигнет 4,5-15 млрд. долларов.