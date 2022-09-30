Азербайджан присоединился к двум конвенциям с оговорками касательно Армении.

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсуждался вопрос по утверждению конвенции «О

о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам».

Конвенция предусматривает необходимость обеспечить своевременное доведение до сведения адресата судебных и внесудебных документов, подлежащих вручению за границей.

Азербайджан не будет применять положения конвенции в отношении Армении до полного устранения последствий конфликта и нормализации отношений с Республикой Армения.

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса также обсуждался законопроект об утверждении Конвенции «Об ином международном порядке удержания алиментов на детей и содержания семьи».

Было заявлено, что конвенция предусматривает совершенствование сотрудничества между государствами по международным правилам выплаты алиментов на детей и других форм содержания семьи, и Азербайджан присоединяется к этой конвенции с известной оговоркой в отношении Армении (полного устранения последствий конфликта и нормализации отношений с Республикой Армения).

После обсуждения документы были утверждены.