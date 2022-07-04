Офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) передал Азербайджану 3000 тест-наборов на обезьянью оспу для использования в случае необходимости.

Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, в Азербайджане пока не зафиксировано ни одного случая заражения оспой обезьян, однако по состоянию на 30 июня 2022 года в 58 странах зарегистрировано 5322 случая заражения вирусом и один смертельный случай.

«Азербайджан является одной из первых стран, получивших эти наборы для тестирования от ВОЗ, и эти инструменты помогут определить усилия общественного здравоохранения, направленные на выявление случаев заражения и предотвращение распространения заболевания. Мы стремимся поддержать страны с помощью проверенных средств общественного здравоохранения, включая мониторинг, отслеживание контактов и изоляцию инфицированных пациентов. Ранняя диагностика является важной частью этого усилия”, — сказала Ханде Харманджи.

Оспа обезьян — это заболевание, вызванное вирусом, который обычно наблюдается у животных. Его симптомы похожи на симптомы ветряной оспы, наблюдавшиеся в прошлом, однако клинически он намного слабее (благодаря эффективной вакцине в 1980 году ветряная оспа была искоренена).

Этот вирус передается от инфицированных животных к людям при непрямом или прямом контакте. Передача от человека к человеку происходит через зараженную вирусом кожу или травмы, в том числе лицом к лицу и это может произойти при прямом контакте с дыхательными каплями.