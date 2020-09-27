Азербайджан опроверг информацию о боях на границе с Арменией

Информация о ведении боев на границе с Арменией является ложной.
Как передает пресс-служба главы государства, об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян ранее заявил, что азербайджанские вооруженные силы при ракетно-артиллерийских действиях против Карабаха обстреляли также территорию Армении.
«В социальных сетях распространилась информация о том, что на азербайджано-армянской границе якобы проводятся операции. Подобная информация является ложной», — заявил Гаджиев.
| 2020-09-27T20:00:00+04:00 27 сентября 2020, 20:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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