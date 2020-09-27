Азербайджан опроверг информацию о боях на границе с Арменией

Информация о ведении боев на границе с Арменией является ложной. Как передает пресс-служба главы государства, об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян ранее заявил, что азербайджанские вооруженные силы при ракетно-артиллерийских действиях против Карабаха обстреляли также территорию Армении.

«В социальных сетях распространилась информация о том, что на азербайджано-армянской границе якобы проводятся операции. Подобная информация является ложной», — заявил Гаджиев.