Азербайджан опроверг информацию о боях на границе с Арменией

Информация о ведении боев на границе с Арменией является ложной.
Как передает пресс-служба главы государства, об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян ранее заявил, что азербайджанские вооруженные силы при ракетно-артиллерийских действиях против Карабаха обстреляли также территорию Армении.
«В социальных сетях распространилась информация о том, что на азербайджано-армянской границе якобы проводятся операции. Подобная информация является ложной», — заявил Гаджиев.