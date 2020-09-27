Азербайджан не один, Турция полностью поддерживает его — Ибрагим Калын

«Армения, напав на гражданские населенные пункты Азербайджана, нарушила режим прекращения огня и еще раз продемонстрировала то, что она против мира и стабильности. Мы решительно осуждаем агрессию Армении против Азербайджана».

Как сообщает АПА, об этом на своей странице в Twitter написал представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Ибрагим Калын отметил, что международное сообщество должно среагировать, чтобы немедленно прекратить эту опасную провокацию: «Турция против этих атак и находится рядом с Азербайджаном. Азербайджан не один, Турция полностью поддерживает его».