Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые прокомментировал хаос, вспыхнувший в стране после смерти молодой девушки Махсы Амини. Напомним, что Амини умерла после задержания «полицией нравов».

Как передает Al Jazeera, об этом Хаменеи заявил на выпускной церемонии в полицейском университете в Тегеране.

«Я прямо говорю, что эти беспорядки и проблемы с безопасностью были замыслом США и оккупационного и фальшивого сионистского режима, а также тех, кому они платят. Некоторые вероломные иранцы за рубежом помогали им», — сказал Хаменеи.

По его словам, смерть девушки была несчастным случаем, и людям не стоило ожесточенно реагировать на происшествие, не дождавшись результатов официального расследования.

Жители Ирана протестуют с 18 сентября после гибели задержанной из-за неправильно надетого хиджаба Амини. По некоторым данным, в ходе протестов погибли свыше 100 человек.