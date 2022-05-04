Правительство Австралии ввело целевые экономические санкции в отношении 110 граждан России из-за ситуации в Украине. Об этом сообщила глава австралийского МИД Мари Пейн в заявлении, опубликованном в среду на сайте ведомства.

Как отметила министр, в новые санкционные списки «включены 34 высокопоставленных министра так называемых Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики». «Эти лица нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины, установив государственную власть над ее территориями без разрешения украинского правительства», — указала Пейн, отметив, что санкции также вводятся в отношении 76 депутатов Госдумы, голосовавших «за резолюцию, призывающую президента [России] [Владимира] Путина признать ЛНР и ДНР независимыми государствами».

Глава австралийского МИД также уточнила, что депутат Госдумы Олег Матвейчев «был дополнительно внесен в санкционный список за пропаганду и распространение дезинформации» о необходимости компенсации западными странами «ущерба, причиненного [антироссийскими] санкциями» экономике РФ.