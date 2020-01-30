Астрономы сделали детальные фото поверхности Солнца

Американские астрономы при помощи телескопа DKIST смогли сделать самые близкие фотографии поверхности Солнца. Об этом было объявлено Обсерваторией Нешнел Солар (National Solar Observatory).

Изображение с самым высоким разрешение, на котором крупным планом показана поверхность Солнца, было сделано в 2020 году. На снимках видна кипящая плазма, которая покрывает поверхность звезды.

Также в обсерватории рассказали, что активность на Солнце может влиять на происходящие процессы на Земле. Например, магнитные извержения на Солнце могут нарушать спутниковую связь и разрушать электрические сети, вызывая длительные отключения электроэнергии и отключая такие технологии, как GPS. (gazeta.ru)

| 2020-01-30T15:10:24+00:00 30 января 2020, 18:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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