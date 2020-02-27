Астрономы нашли у Земли второй спутник

Астрономы обнаружили у Земли второй естественный спутник, которым стал малый астероид 2020 CD3. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на циркуляр Центра малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории.

Согласно данным ученых, этот объект привязан к Земле временно, о чем говорит интеграции орбит небесных тел.

Отмечается, что спутник представляет из себя объект, относящийся к группе астероидов Амуров или Аполлонов.

«Он летит с тем же периодом, что и Земля, не удаляясь от нее далеко, образует временную орбиту», — рассказал научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

По его словам, подобные спутники находятся на орбите недолго, 2020 CD3 может делать это в течение пары лет или десятилетий.

| 2020-02-27T03:11:12+00:00 27 февраля 2020, 10:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss