Астрономы из Австралии нанесли на карту звездного неба около 700 млн новых объектов

Почти 700 млн объектов нанесли на карту звездного неба астрономы из Австралии. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Австралийского национального университета (ANU), расположенного в Канберре.

«Более 690 млн астрономических объектов были тщательно каталогизированы исследователями из Австралийского национального университета. Последние данные свидетельствуют <…>, что им удалось нанести на карту примерно одну восьмую часть ночного неба, и это делает составленный [университетом] астрономический каталог одним из крупнейших в мире», — указано в сообщении.

По словам астронома ANU Кристофера Лидмана, проект поможет «ответить на вопросы о том, как и из чего была создана наша Вселенная». «В дополнение к картированию сотен миллионов галактик мы также обнаружили тысячи сверхновых звезд», — отметил он, подчеркнув, что полученный в рамках проекта «объем данных позволит исследователям изучить историю расширения Вселенной и роста ее структур».

Исследование звездного неба проводилось в рамках масштабного проекта изучения темной материи Dark Energy Survey (DES), над которым работали астрономы из ANU и Университета штата Квинсленд (Австралия). Наблюдения, продолжавшиеся с 2013 года, проводились при помощи англо-австралийского 3,9-метрового телескопа-рефлектора, расположенного в обсерватории Сайдинг-Спринг (штат Новый Южный Уэльс, Австралия).(ТАСС)