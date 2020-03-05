Асад: Дамаск не предложит амнистию командирам террористов и участников массовых убийств

Командиры террористических группировок и лица, совершавшие преднамеренные массовые убийства, не могут рассчитывать на амнистию со стороны сирийских властей. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу «Россия-24».

«Есть немногочисленные случаи, когда мы не можем объявить амнистию, — отметил он. — Это касается людей, которые совершали преступные деяния — преднамеренно убивали большое количество людей. Большинство из них — это командиры террористов».

Диалог с курдскими отрядами на северо-востоке Сирии невозможен, пока они не перестанут сотрудничать с американцами, заявил Асад. «Мы контактируем политическим группировками курдов, находящимися на севере Сирии. Но проблема в том, что некоторые эти группировки, не все, работают в интересах властей США <…> Проблема в настоящее время — это взаимодействие с американцами <…> Поэтому нельзя достичь каких-либо результатов в диалоге с ними, при том, что мы встречались тысячи раз», — сказал он.

Цель присутствия российской военной базы в Сирии заключается не только в борьбе с террористами, но и в создании военного баланса в ближневосточном регионе. «Присутствие военной базы России в Сирии направлено не только на борьбу с террористами, но и на создание международного политического равновесия в Совете Безопасности ООН и военного баланса в [ближневосточном] регионе с перспективой восстановления позиций России», — сказал Асад.(ТАСС)