В Армении возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил несения воинской обязанности и военной службы, которое повлекло гибель военнослужащего. Об этом сообщили в Следственном комитете Армении, передает газета.ру.

По предварительным данным, 30 сентября около полуночи военнослужащий срочной службы, которые находился на боевом посту в зоне охраны воинской части, услышал шаги и решим, что нему приближается солдат противника.

Как отмечают в СК, армянский военный нарушил правила несения боевого дежурства и произвел очередь из автомата типа «АКМ» в сторону сослуживца, в результате чего тот получил смертельные огнестрельные ранения.

В результате происшествия военнослужащий был задержан. Его подозревают в совершении преступления по ч. 6 ст. 540 Уголовного кодекса Армении. Расследование дела продолжается.