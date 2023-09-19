«Незаконные армянские вооруженные формирования на азербайджанских территориях, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, вновь применили радиопомехи против спутниковой навигационной системы GPS пассажирских самолетов авиакомпаний, выполняющих полеты, используя воздушное пространство Азербайджана.

18 сентября для пассажирского самолета типа Е-190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», следовавшего по маршруту Тбилиси-Баку, с 20:28 до 20:34 были созданы радиопомехи в работе спутниковой навигационной системы», — говорится в сообщении Минобороны.