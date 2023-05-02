Армянские священники должны уйти из Худавенгского монастыря. Об этом во вторник журналистам заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.

По его словам, они не имеют отношения к этому Албанскому монастырю.

«Я уверен, что они уйдут оттуда. Монастырь Худавенг – памятник, принадлежащий Кавказской Албании», — сказал он.

Напомним, что этот монастырь расположен на высоком холме в Кельбаджарском районе близ села Ванк. В период армянской оккупации монастырь был реставрирован с искажением его первоначального вида. Самая ранняя постройка – античная базилика, датируется VIII-IX вв.

После освобождения этих земель от оккупации в ходе Второй карабахской войны 2020 года, армянские священники отказались уходить из монастыря и живут там под защитой российских миротворцев. Одновременно, они чинят препятствия паломникам из Азербайджана, включая христиан-удин, и не признают законодательство Азербайджана.

Религиозной деятельностью в Азербайджане могут заниматься только граждане страны и все религиозные структуры обязаны подчиняться центральной власти в Баку.