9 ноября подразделения вооруженных сил Армении из позиций расположенных в населенном пункте Йухары Шорджа Басаркечерского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия инженерную технику Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района.

Нашими подразделениями были предприняты адекватные ответные меры. Потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет. Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений, сообщает Министерство обороны Азербайджана.