Во время весенней сессии ПАСЕ на Ассамблее выступил глава азербайджанской делегации Самед Сеидов.

Как сообщает британское бюро АПА, Самед Сеидов заявил, что Азербайджан сделал и будет продолжать делать все возможное для обеспечения мира в регионе. Самед Сеидов сказал, что армянские депутаты в Ассамблее не отказываются от реваншистских идей и вместо мира говорят о войне. Он сказал, что настало время принять меры по установлению мира и доверия между двумя странами.

В своем выступлении он призвал армянских депутатов вернуться к ценностям Совета Европы.