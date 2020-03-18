Армянская «пальма первенства»

Армения занимает первое место среди стран Южного Кавказа. Правда, сомневаюсь, что таким лидерством довольны граждане этой страны. Ведь речь идет о количестве зараженных коронавирусом. По состоянию на среду, в Армении их число достигло 102 человек. Об этом сообщил действующий в условиях чрезвычайного положения Армянский единый информационный центр. Что интересно, ранее власти республики сообщали о 84 подтвержденных случаях коронавируса.

«В Армении подтверждены 102 случая коронавируса»,- говорится на странице центра в Facebook. И это сообщение, по сути, выявило очередную ложь премьер-министра РА Никола Пашиняна. Именно он был автором сообщения о 84 зараженных коронавирусом в РА. Так или иначе, имеет смысл упомянуть, что в Грузии число зараженных коронавирусом составило 38 человек, а в Азербайджане по состоянию на то же самое время было зафиксировано 23 зараженных коронавирусом.

К слову, все они находятся под врачебным наблюдением в больницах особого режима, принимаются необходимые меры по их лечению и 4 человека вчера уже излечились. Что до РА, там ситуация гораздо более серьезная, чем в нашей стране и Грузии. Ведь, как сообщил в среду премьер-министр РА Никол Пашинян, изолированы 444 человека. Что интересно, даже этим печальным цифрам в РА не верят. В частности, СМИ этой страны указывают на то, что ситуация гораздо катастрофичнее, просто масштаб катастрофы скрывают по политическим причинам, дабы не обваливать окончательно рейтинг действующей власти.

Собственно, коронавирус уже внес коррективы в ее планы. Референдум по конституционным изменениям в Армении, посредством которого Никол Пашинян планировал укрепить собственную власть, пришлось отложить, поскольку введен режим ЧП из-за коронавируса. «С 16 марта с 18:30 до 14 апреля 09:00 на всей территории республики объявляется режим ЧП»,- заявил на внеочередном заседании правительства лично премьер-министр РА. И уже есть реакция на случившееся.

Как пишут армянские СМИ, Пашинян боится потерять в глазах мировой общественности репутацию демократа и потому опасается сейчас идти на фальсификации итогов выборов. При этом в том, что народное недовольство удастся подавить, если Пашинян решится все же на фальсификации, он также сомневается. Проще для него, согласно выводам ереванских экспертов, поставить все на паузу. А потом «объяснить все беды в экономике РА, рост безработицы и прочее неизбежное проклятым коронавирусом, который он как-то не сумел уложить лицом в асфальт».

Кстати, армянские СМИ указывают на схожесть ситуаций в РА и России. Как известно, Конституционный суд РФ одобрил поправку в Конституцию этой страны, которая «обнуляет» прежние президентские сроки Владимира Путина и открывает перед ним возможность нахождения на посту главы российского государства еще много лет. Дальше поправки должны вынести на общероссийское голосование. И тут, как подчеркивают СМИ РА, также все может быть скорректировано по причине коронавируса. Так ли окажется в итоге или иначе, покажет время, но интересно то, как на все это реагируют в Армении.

«Что наш премьер, что российский президент знают реальное отношение своих сограждан к референдуму. И они оба осознают, что нужный для себя результат получат только в результате массовых фальсификаций и мощного подавления народного недовольства. Путин на это не хочет идти не потому, что проникся вниманием к проблемам россиян, а по причине сомнений в том, что все уже готово к подавлению их протестов. Нужно дать народу остыть, свыкнуться с неизбежностью планируемого его посмертного правления»,- пишет сайт «Арменианрепорт».

Как видим, перед нами прекрасный образец типично армянской «логики», согласно которой во всех бедах этой страны виноваты другие государства. В данном конкретном случае, это Россия. Но, нередко «виновниками» собственных бед в РА называют США, коллективный Запад, страны-члены ОДКБ и ЕАЭС, а также, естественно, Грузию, Турцию и Азербайджан. О том, что реальность иная и что Армения сама выбрала путь самоизоляции, оккупировав 20% территорий нашей страны и отказываясь следовать международному праву и резолюциям ООН, в РА предпочитают не вспоминать.

В итоге, РА уже является безнадежным экономическим аутсайдером на Южном Кавказе. Она отрезана от всех перспективных проектов, успешно реализуемых в нашем регионе. Она лишена «подушки безопасности» на случай форс-мажора. Такого, как сейчас, когда по причине коронавируса приходится закрывать все границы и выживать за счет имеющегося запаса. Его у Армении просто нет. И это проявляется, в том числе, в виде очевидной неготовности этой страны эффективно противостоять эпидемии коронавируса. Это уже данность. Будучи самой маленькой по территории и численности населения страной региона, РА держит «пальму первенства» по числу заразившихся этим вирусом.