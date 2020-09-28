Армянская армия испытывает нехватку продовольствия и лекарственных препаратов

Армянская армия испытывает нехватку продовольствия и лекарственных препаратов.

Об этом сказал начальник пресс-службы минобороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.

«Мы располагаем информацией о нехватке лекарственных препаратов и продовольствия в армянской армии, которая даже не выдерживает двухдневный бой. Отсутствие лекарственных препаратов связано с многочисленными потерями, понесенными противником в боях. Из-за недостаточного количества военных санитарных машин, предназначенных для эвакуации раненых и трупов их транспортировка осуществляется частными автомобилями и грузовиками», — сказал он.

| 2020-09-28T16:45:25+04:00 28 сентября 2020, 17:24|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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