Армянская армия испытывает нехватку продовольствия и лекарственных препаратов

Армянская армия испытывает нехватку продовольствия и лекарственных препаратов.

Об этом сказал начальник пресс-службы минобороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.

«Мы располагаем информацией о нехватке лекарственных препаратов и продовольствия в армянской армии, которая даже не выдерживает двухдневный бой. Отсутствие лекарственных препаратов связано с многочисленными потерями, понесенными противником в боях. Из-за недостаточного количества военных санитарных машин, предназначенных для эвакуации раненых и трупов их транспортировка осуществляется частными автомобилями и грузовиками», — сказал он.