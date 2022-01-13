Армения ожидает от Турции установления дипломатических отношений и открытия границ в результате диалога с участием специальных представителей двух стран. Как в четверг сообщает «Арменпресс», об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

«Ожидания Армении от этого диалога, по сути, такие же, как и с начала 1990-х годов. Ожидаем, что в результате процесса будут установлены дипломатические отношения между Арменией и Турцией, будет открыта граница между двумя странами, которая была закрыта в начале девяностых годов», — отметил он.

Унанян сообщил, что первая встреча специальных представителей Армении и Турции по установлению диалога между двумя странами, которая запланирована на 14 января в Москве, будет носить ознакомительный характер.

«Встреча спецпредставителей Армении и Турции по своему содержанию будет носить ознакомительный характер. Не стоит ожидать, что в результате одной только встречи можно будет добиться ощутимых результатов, однако будет дан старт процессу», — отметил он.