Армения не перестает надеяться на волшебную палочку

Несмотря на капитуляцию в войне с Азербайджаном, в Армении все еще слышатся реваншистские призывы. Виноватое в нынешних бедах страны правительство Армении так и не делает правильных выводов из сложившейся ситуации и надеется, что по мановению волшебной палочки все изменится с точностью до наоборот. К такому выводу можно прийти, ознакомившись с заявлением МИД Армении.

Это ведомство, вспомнив о событиях 31-летней давности в Баку, отмечает, что Азербайджан продолжает «политику этнических чисток и деарменизации Арцаха».

«Погромы и массовая депортация армянского населения, составляющего основу многокультурного облика Баку, в течение нескольких дней осуществлялись в столице Азербайджана с особой жестокостью. Сотни убитых, искалеченных, пропавших без вести, десятки тысяч беженцев. Армянские погромы в Баку в январе 1990 года завершили начатый процесс изгнания армян из Азербайджана», — отмечается в заявлении МИД Армении.

Если армянский МИД хочет быть последовательным, то в первую очередь должно было вспомнить массовое изгнание азербайджанцев из Армении в 1987-1989 годах. В ноябре 1987 года в Кафанском районе Армянской ССР начинается кампания по выдавливанию азербайджанцев. К концу января 1988 года в Кафанском районе не осталось ни одного азербайджанца. В ноябре – декабре 1988 года такой же участи подверглись азербайджанцы, живущие в других районах Армении.

Параллельно шел процесс предъявления территориальных претензий к Азербайджану, выраженный в принятии областным советом народных депутатов НКАО 20 февраля 1988 года решения «О ходатайстве перед Верховными Советами Азербайджанской ССР и Армянской ССР о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР».

14 июня 1988 года Верховный Совет Армянской ССР даёт «согласие на включение» НКАО в свой состав. 17 июня 1988 года Верховный Совет Азербайджанской ССР принимает контррешение: НКАО остается в составе республики. 18 июля 1988 года Президиум Верховного Совета СССР принимает логичное решение о невозможности изменения национально-территориального деления Азербайджанской ССР и Армянской ССР, отдавая себе отчет в деструктивности иного решения. Верховный Совет СССР исходил из положения Конституции СССР (ст. 78), в соответствии с которой «территория союзной республики не может быть изменена без ее согласия».

Попустительство и бесхребетность президента СССР Михаила Горбачева привели к возникновению нагорно-карабахского конфликта и, как следствие, к многочисленным жертвам и лишениям с обеих сторон. Спустя десятилетия в настоящий момент Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и призывает Армению к миру и сотрудничеству. Однако, судя по последнему заявлению МИД Армении, в этой стране привыкли делать неверные выводы из истории. Живя в вымышленном прошлом, с тоской вспоминая «завоевания Тиграна Великого», позорно проигравшего римской армии, нельзя строить настоящее, а тем более будущее. Эта аксиома должна быть принята в первую очередь нынешними властями Армении, подзабывшими события осени прошлого года. При условии того, что они не хотят вновь почувствовать на себе железный кулак Азербайджана…