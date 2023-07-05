Генеральная прокуратура распространила информацию об аресте начальника Хачмазского районного отдела Государственной службы мобилизации и призыва на военную службу.

Как сообщили в Генпрокуратуре, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре были выявлены незаконные действия начальника Хачмазского районного отдела Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Агаева Рагима Алифага оглу.

В ходе мероприятий были выявлены основания для подозрения в том, что в период работы на этой должности Р.Агаев получил в качестве взятки 5 тыс. манатов от гражданина, от которого требовал 8 тыс. манатов за содействие в признании его негодным к военной службе по состоянию здоровья.

В ходе обыска, проведенного в служебном кабинете Р.Агаева, были изъяты важные для дела доказательства.

На основании предварительных доказательств, собранных по уголовному делу, возбужденному по данному факту, Р.Агаеву было предъявлено обвинение по статьям 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

Оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.