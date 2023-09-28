Власти Армении пообещали Российской Федерации не арестовывать российского президента Владимира Путина даже после ратификации Римского статута.

Об этом сообщает «Радио Азатутюн».

Отметим, что Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в депортации украинских детей.

Постоянная комиссия по государственно-правовым вопросам Национального собрания Армении приняла проект ратификации Римского статута, согласно которому Путин должен быть арестован при въезде на территорию Армении.

Как передает «Арменпресс», проект включен в повестку очередного пленарного заседания НС.

Ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда неприемлема, она будет иметь негативные последствия для двусторонних отношений, заявили сегодня в МИД России.