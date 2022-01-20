Глава МИД Армении Арарат Мирзоян получил приглашение на дипломатический форум в Анталье и обдумывает целесообразность участия в нем. Как в пятницу сообщает «Арменпресс», об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ваан Унанян.

«Министр иностранных дел Арарат Мирзоян получал и продолжает получать приглашения на различные мероприятия в этом году, в том числе на участие в дипломатическом форуме в Анталье. Министерство иностранных дел Армении обсуждает целесообразность участия министра в вышеуказанных мероприятиях в установленном порядке», — отметил он.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что пригласил своего армянского коллегу участвовать на дипломатическом форуме в Анталье.

14 января в Москве при посредничестве замглавы МИД РФ Андрея Руденко состоялась первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по урегулированию отношений. После было объявлено, что они договорились вести диалог в конструктивном и деполитизированном ключе, чтобы выявить точки соприкосновения.