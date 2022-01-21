Десятки людей погибли и получили ранения в результате авиаударов воюющей в Йемене арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по тюрьме в йеменском городе Саада вблизи границы с королевством. Об этом заявил Haber Global со ссылкой на власти провинции Саада.

По предварительным данным, погибли 70 человек, 138 ранены. Власти провинции обратились к населению с просьбой сдавать кровь для раненых в результате бомбежки тюрьмы.

В Йемене с августа 2014 года продолжаются военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и мятежниками-хуситами, контролирующими север Йемена.