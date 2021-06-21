Начну с простого напоминания о том, что Russia Today, она же «Россия сегодня» — это российская международная многоязычная сеть информационных телеканалов, финансируемая правительством России. Соответственно, все публичные заявления, сделанные руководителями этой сети телеканалов, не просто могут, а должны восприниматься как позиция правительства России. Эту прописную истину обязаны всегда помнить сами руководители Russia Today. В том числе — главный редактор

Маргарита Симоньян, которая выложила на своей странице в Facebook видео, где ее дети – 8-летняя Марьяна и 7-летний Баграт исполнили армянскую националистическую песню «Зартнир, лао!» («Проснись, сынок!»). В подписи к ролику Симоньян написала: «Сегодняшним выборам в Армении посвящается».

То есть, это была совершенно открытая агитация против исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна и возглавляемого им «Гражданского договора». Их, чаще всего лично Пашиняна, сама Симоньян и ее шавки на протяжении нескольких лет поливают грязью. На них рупор кремлевской пропаганды, запрещенный во многих странах, пытался повесить ответственность за все прошлые, нынешние и даже, вот ведь парадокс, будущие беды Армении.

Совершенно дикого размаха вся эта кампания достигла после окончания 44-дневной войны. Армения потерпела поражение, но именно в этом свой шанс увидели информационные падальщики, вроде Симоньян. Она, как и ее муж Тигран Кеосаян, привыкшие «пилить бюджет», продвигая ненависть ко всем странам и народам, на которые укажут пальцем их работодатели, разве что из штанов не выпрыгивали в стремлении оскорбить Пашиняна.

Они называли его «капитулянтом», «предателем». Они вовсю поддерживали Роберта Кочаряна, который является автором фашистского заявления о «генетической несовместимости армян и азербайджанцев». Они блефовали, тиражируя фальшивые, лживые, придуманные данные «социологических опросов». Сейчас они, наверное, готовы их съесть. Но, как писал классик, рукописи не горят.

И все мы помним, что социологической службой агентства РИА Новости был проведен опрос. Он проводился с 6 по 14 июня 2021 года и был посвящён предвыборным предпочтениям жителей Армении. Участие в опросе приняли 992 респондента, выборка репрезентативна населению Армении по месту жительства, полу и возрасту. Статистическая погрешность не превышает 3,2%. «Исследование, проведенное изданием, возглавляемым Марго Симоньян, показало, что фаворитом среди избирателей является блок «Армения», сформированный вокруг бывшего президента страны Роберта Кочаряна — за него якобы были готовы проголосовать 32%. За партию Пашиняна «Гражданский договор», согласно опросу, якобы готовы отдать свои голоса 24% респондентов.

А что мы имеем в реальности? Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» победила на досрочных выборах в парламент после подсчета голосов со всех 2008 участков. По данным ЦИК Армении, после подсчета 1 миллиона 281 911 бюллетеней партия Пашиняна набрала 53,92% (687 251), блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна «Армения» — 21,04% (268 165).

Так что, Марго и ее «социологам», а также пропагандистам сейчас придется оправдываться за свой провал. В какой позе они все, на пару с мадам Симоньян, все это будут делать, зависит от фантазии их покровителей и работодателей. Но то, что они все подставили правительство России, которое финансирует данные пропагандистские проекты, это очевидный факт. При этом, с самой Марго — особый спрос.

Ведь она не только провалила план по информационной поддержке Кочаряна и, стало быть, свержению Пашиняна. Она умудрилась создать реальную почву для очередного конфликта между Россией, правительство которой финансирует фашистку Марго, и Турцией и Азербайджаном. Ведь, Симоньян считает нормальным выставлять видео со своими детьми, которых воспитывает в духе туркофобии и армянского фашизма.

Они исполняют песню, в которой армян призывают к борьбе и убийству турок, а также восхваляют образ террориста-смертника, дашнака Арабо (Аракела Мхитаряна). Иными словами, деньги российских налогоплательщиков идут на оплату антитурецкой и антиазербайджанской пропаганды, на восхваление армянского терроризма, который напоминал о себе еще в советские времена взрывами в московском метро. Мне просто любопытно, как отреагирует на все это Мария Захарова. Ведь, официальный представитель МИД РФ критиковала установку в Ереване памятника Гарегину Нжде. Так вот Арабо пропагандировал такую же ненависть к туркам, как и Нжде. Это сепаратист, родившийся в Османской империи и воевавший против нее.

Кстати, ранее МИД России представил доклад «О ситуации с героизацией нацизма, распространением неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Так вот имеет смысл проверить видео с детьми Марго Симоньян, исполняющими песню про террориста Арабо, в соответствии с тезисами доклада МИД России.

Плюс, этому ее шагу должны дать соответствующую юридическую оценку и правоохранительные органы России. Точнее, могли бы дать. Но, в том все и дело, что Марго пока считается в России «неприкасаемой». Она продолжает тиражировать ложь и ненависть, согласно установленному тарифу. И нам, в Азербайджане, давно пора закрыть все медиа-структуры, которые так или иначе связаны с этой дамой, что пропагандирует армянский фашизм на деньги рядовых россиян и под «крышей» правительства России.