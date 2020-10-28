Apple разрабатывает собственный поисковик

Американская Apple Inc. (SPB: AAPL) разрабатывает собственный поисковой механизм на фоне антимонопольного дела против Google, пишет Financial Times.

Как пишет издание, Apple ищет на работу сотрудников, которые будут заниматься «разработкой и реализацией архитектуры инновационной поисковой технологии» компании. В 2018 году компания также наняла Джона Джаннандреа, который ранее руководил поисковым направлением Google.

Ранее министерство юстиции США подало иск против дочерней компании Alphabet Inc. (SPB: GOOG), обвинив Google в монополизации рынка. В частности, утверждается, что компания платит производителям за то, что система Google является поисковиком по умолчанию.(Газета.Ru)

| 2020-10-28T18:21:26+04:00 28 октября 2020, 20:29|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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