Чистая прибыль компании Apple по итогам первого квартала текущего финансового года сократилась на 13,4%, что составило $29,9 млрд. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет американской корпорации.

При этом выручка компании также упала — на 5,5% до $117,2 млрд. Отмечается, что этот показатель не соответствует первоначальному прогнозу в $121,8 млрд.

Что касается устройств, то продажи смартфонов iPhone упали на 8,1% до $65,7 млрд, а компьютеров Mac — на 29% до $7,7 млрд. Между тем, продажи планшетов iPad показали рост — на 29% до $9,3 млрд.