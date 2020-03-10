Apple и Эрмитаж презентовали пятичасовой фильм о музее, снятый одним кадром

Компания Apple и Государственный Эрмитаж представили совместный пятичасовой фильм о музее, снятый одним кадром и на одном заряде iPhone 11 Pro Max. Сам фильм и трейлер к нему уже доступны на официальном российском канале Apple на YouTube, сообщили во вторник ТАСС в компании.

Совместный проект Apple и Эрмитажа длиной более пяти часов представляет собой прогулку по музею, где зрителю представлены 45 залов и почти 600 произведений искусства.

Этот фильм — попытка запечатлеть один день из жизни музея, рассказывает режиссер проекта Аксинья Гог. «Для меня Эрмитаж — это особенный персонаж, главный герой нашего путешествия, который живет своей жизнью. В проекте для меня важна связь времен: точнее, искусства, существующего вне времени, и современной жизни, новейших технологий. Надеюсь, что зрители найдут время отвлечься от суеты и погрузиться в медитативную красоту», — поделилась впечатлениями она.

По словам генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, такой эксперимент показывает новый взгляд на музей. Фильм, считает Пиотровский, отображает путешествие по Эрмитажу человека, который медитативно рассматривает произведения искусства, тем самым зритель приучается к медленному чтению образов музея.

«Кино подготовлено с использованием самых современных технологий, но при этом показывает классический музей и классическое искусство. Показывает, казалось бы, «обычный» Эрмитаж, но под необычным углом. Все это — следующий этап электронной эстетики, когда технологии начинают гуманизироваться. Это и есть современность», — добавил Пиотровский.

Фильм включил в себя оригинальные композиции Романа Литвинова (Mujuice), Антона Шварца и Габриэля Прокофьева, хореографические перформансы, а также живое выступление неоклассика Кирилла Рихтера. Трейлер и полный фильм «Эрмитаж» доступны на YouTube-канале «Apple Россия», а англоязычная версия — на глобальном канале Apple. Плейлист проекта доступен в Apple Music.