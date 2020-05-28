АПЛ возобновится 17 июня

На сегодняшнем собрании клубов АПЛ было принято решение о дате возобновления сезона, сообщает The Telegraph.

Рестарт Премьер-лиги произойдет 17 июня двумя отложенными матчами 28-го тура: «Манчестер Сити» – «Арсенал» и «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед». Так у всех клубов лиги будет сыграно по 29 матчей.

30-й тур начнется 20 июня и пройдет в течение выходных. Возможно также проведение одного матча 19 июня.

В АПЛ уже были проведены три раунда тестирования на коронавирус. Было выявлено 12 случаев заражения. (sports.ru)