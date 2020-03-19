АПЛ отложена до конца апреля из-за коронавируса

Английская премьер-лига (АПЛ) приняла решение отложить розыгрыш чемпионата до конца апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте турнира.

В заявлении отмечается, что сезон должен быть завершен не позднее 1 июня согласно правилам Футбольной ассоциации.

«Однако руководство решило продлить сроки сезона 2019/2020. Также мы решили, что профессиональные футбольные матчи будут вновь проходить не ранее, чем 30 апреля», — говорится в сообщении.

Также возобновление отложено в других английских лигах.

| 2020-03-19T17:47:12+00:00 19 марта 2020, 20:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss