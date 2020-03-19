АПЛ отложена до конца апреля из-за коронавируса

Английская премьер-лига (АПЛ) приняла решение отложить розыгрыш чемпионата до конца апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте турнира.
В заявлении отмечается, что сезон должен быть завершен не позднее 1 июня согласно правилам Футбольной ассоциации.
«Однако руководство решило продлить сроки сезона 2019/2020. Также мы решили, что профессиональные футбольные матчи будут вновь проходить не ранее, чем 30 апреля», — говорится в сообщении.
Также возобновление отложено в других английских лигах.