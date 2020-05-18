Антирекорда достигли – «расслабляемся» дальше?

Вновь приходится обращать внимание на тревожную статистику. На днях Азербайджан достиг антирекорда — 158 заражений в сутки! Это самый высокий показатель с момента проникновения коронавируса в страну – то есть, с конца февраля.

Еще недавно казалось, что всё уже почти позади – с середины апреля пошла воодушевляющая статистика. Ежедневное количество случаев инфицирования снизилось примерно до 30-40, а выздоравливало уже около 40-50 человек в день. То есть, все шло к улучшению, пока, заметим, сохранялся прежний жесткий режим карантина.

Казалось бы, обычная логика подсказывает: зафиксирован прогресс – значит, надо продолжать в том же духе. Чтобы закрепить успех. А там, глядишь, и до уровня той же Грузии дойдем, где в день заражается всего несколько человек.

Но куда там – уже с конца апреля, подобно многим другим государствам, Азербайджан решил, что настало подходящее время постепенно вводить послабления. И что мы видим спустя несколько мини-этапов по снятию ограничений? Никакой «постепенности». Картина вовсе не воодушевляющая – количество заражений вновь резко повысилось — 100-140 случаев в день, а вот выздоровлений ощутимо больше не стало – в среднем те же 50 человек в день.

Почему? Ответы на поверхности, и перечислить их может любой, наблюдающий за происходящим. В массе своей народ практически уже «забил» на все ограничения — никаких дистанций на тротуарах, в автобусах, магазинах. Маску и перчатки носит 1 из 10, и людей всюду полно. Что это, как не создание оптимальных условий для дальнейшего распространения инфекции? Принести заразу в дом стало еще проще.

И совершенно непонятно, куда девались полицейские патрули, которые должны были проверять наличие разрешений на выход из дома – их практически не видно. Думается, как раз отсутствие вероятности встречи с ними расслабило очень многих.

В целом картина вырисовывается какая-то абсурдная. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР твердит о необходимости соблюдать карантин — на днях его представители выступили с большой пресс-конференцией по ТВ, и говорили о том, что карантин продлится до конца года. Но сразу вслед за этим публикуются официальные сообщения о дальнейшем облегчении режима – с 18 мая в стране полностью отменяются СМС-разрешения для нахождения на улицах, мало того – и пожилым разрешается выход из дома. «По необходимости». Но кто будет проверять степень этой необходимости? И если учесть, что народ и так уже ходит без масок, а о социальном дистанцировании и говорить не приходится, не получится ли так, что перезаразится много граждан из группы риска?

Все это очень странно. Что мешало Азербайджану сохранить прежний режим карантина хотя бы до конца весны, как это и заявлялось ранее?

Тем более, что и у ряда соседей видны признаки начала второй волны пандемии.

В Иране на днях за сутки выявили более 1,8 тыс. новых заболеваний коронавирусом нового типа COVID-19, сообщают ближневосточные СМИ. Отмечается, что это самый большой прирост числа заразившихся с 7 апреля.

Рост числа заболевших в Иране произошел на фоне ослабления ряда ограничительных мер, введенных ранее для борьбы с распространением. В частности, власти страны открыли мечети, работа школ возобновлена с 16 мая. Похоже на нашу ситуацию, не так ли?

Неосторожность доводит до разного. Например, в Ереване свыше 40 человек в доме престарелых заразились COVID-19. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь минздрава Армении Алина Никогосян.

Или вот Беларусь, которая долго никак не боролась с болезнью – там в субботу выявили 951 новый случай COVID-19. А по количеству населения эта страна равна Азербайджану.

А вот что пишет о ситуации в Латвии мой товарищ Рустам Кадыров, тоже журналист по образованию, проживающий в Риге: «Сравнивая меры, которые приняли по всему миру, я вижу, что здесь они самые мягкие и адекватные. Двухнедельный карантин только для тех, кто приехал извне, а также у кого была обнаружена инфекция. 2-метровая дистанция и запрет на массовые мероприятия. Все остальное не запрещено. Можно было гулять, работали рестораны (сидеть по двое или членам одной семьи, 1,5 метра между столами), никаких запретов на передвижение на общественном и личном транспорте. Маски по желанию. С пятницы обязали их носить в общественном транспорте. И в результате самая маленькая смертность в Европе — всего 19 человек.

Просто, здесь свои национальные особенности. Социальное дистанцирование — часть местного менталитета. Здесь шутят, что когда объявили обязательное дистанцирование в 2 метра, латыши удивились — а зачем вообще надо так близко подходить друг к другу? Это не Франция, где 10 минут пообщался с человеком, а на прощание уже надо три раза поцеловаться».

Какой вывод следует из сказанного? Против распространения заразы реально помогает социальное дистанцирование. А как раз с этим у нас большие проблемы, стоит только взглянуть на то, как ведут себя люди на улицах. Вот и получается – что для Латвии легко, то для Азербайджана без полицейских патрулей просто недостижимо.

Так уместно ли у нас при всех этих данных ослабление карантина? Может, пока не поздно, стоит вернуться к прежним мерам изоляции?