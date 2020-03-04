Анкара ожидает от НАТО и США поддержки по Сирии

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын обсудил ситуацию в Идлибе с постпредом США при ООН Келли Крафт и спецпредставителем этой страны по Сирии Джеймсом Джеффри, сообщает Агентство Анадолу.

Как сообщили в пресс-службе президента Турции, встреча Калына с делегацией США прошла в среду в Президентском комплексе в Анкаре и продолжались около полутора часов.

Наряду с сирийским Идлибом обсуждались темы миграционного кризиса и другие актуальные вопросы региональной повестки.

Состоялся обмен мнениями по шагам в направлении урегулирования кризиса в Идлибе.

Подчеркнута значимость демонстрации солидарности стран-НАТО с Анкарой, в особенности со стороны США.

Пресс-секретарь президента Турции подчеркнул вклад операции «Весенний щит» в мирное политическое урегулирование в Сирии.

Калын проинформировал собеседников о ходе операции в Идлибской зоне деэскалации, проводимой турецкой армией в рамках законного права на самооборону.

Пресс-секретарь президента отметил, что Турция полна решимости защитить своих военных и мирных жителей Сирии в рамках договоренностей по Идлибу.

Калын отметил также значимость активизации работы Конституционного комитета Сирии, и формирования условий для проведения в этой стране независимых и справедливых выборов, что важно с точки зрения политического урегулирования сирийского кризиса.

| 2020-03-04T21:50:39+00:00 4 марта 2020, 22:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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