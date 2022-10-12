Министр национальной обороны Турии Хулуси Акар в рамках визита в Брюссель в среду провел переговоры с коллегой из Хорватии Марио Баношичем, передает «Анадолу«.

Глава оборонного ведомства Турции проводит встречи в штаб-квартире НАТО, где проходит двухдневное заседание министров обороны стран-членов Альянса.

В ходе встречи с хорватским коллегой состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня, а также сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности.