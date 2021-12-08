Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Майка Ричардс рассказал, как однажды за ночь потратил $150 тыс.

«Мне слишком рано дали большую зарплату, что привело к снижению требований к себе. И я не боюсь, что это будет в газетах. Мне повысили зарплату с £5 тыс. в неделю ($6,6 тыс.) до £50 тыс. ($66 тыс.) Я получал £2,5 млн ($3,3 млн) в год. Однажды я поехал в Лос-Анджелес и, честно говоря, за одну ночь мы потратили $150 тыс.! Просто на то, чтобы выпить и хорошо провести время», — приводит слова Ричардса Talksport. (Газета.ру)