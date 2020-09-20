Английские клубы сомневаются, что нужно вставать на колено перед каждым матчем

Некоторые английские клубы сомневаются в необходимости вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») перед каждым матчем.

По информации Daily Mail, мнения клубов по этому вопросу разделились. В некоторых из них считают, что эта акция теряет свое значение, если футболисты встают на колено перед каждой игрой.

В субботу перед 16 из 37 матчей в четырех высших английских дивизионах эта акция не проводилась. Однако она состоялась во всех четырех играх АПЛ, а также во всех матчах чемпионшипа, кроме игры между «Норвичем» и «Престоном».

В 15 из 23 игр Лиги 1 и Лиги 2 футболисты не встали на колено.

Игроки английских клубов встают на колено перед матчами с момента возобновления сезона-2019/20. Это жест поддержки антирасисткого движения Black Lives Matter, получившего широкое распространение после гибели американца Джорджа Флойда. (Sports.ru)