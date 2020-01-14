Анаклия в заложниках политических игр или Кто станет грузинским Зеленским?

Правительство Грузии сразу же после новогодних праздников приняло решение начать процедуру приостановления инвестиционного договора, заключенного с «Консорциумом развития Анаклии». Основанная TBC Holding банкира Мамуки Хазарадзе и американской компанией Conti International LLC Anaklia Holding JSC взяла на себя обязательство построить глубоководный порт на западе Грузии. Высшие чины грузинского правительства не раз делали заявления, что консорциум Хазарадзе отстает от своих обязательств по обеспечению инвестирования проекта.

Начавшееся в декабре 2017 года строительство порта на данный момент остановлено. В этом одни обвиняют учредителя консорциума Мамуку Хазарадзе, другие – правительство. И правда, с момента подписания соглашения до октября 2018 года в договор между государством и «Консорциумом развития Анаклии» было внесено более 40 изменений и практически все изменения касались продления сроков, в том числе начала работ по строительству, выбора оператора порта и поиска финансирования. При этом с консорциума списали штраф в размере $ 11 млн. Тогда же, в декабре, консорциум в седьмой раз не смог выполнить обязательства и предоставить правительству документацию о кредитных соглашениях с банками. Речь идет о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение $ 400 млн. от международных финансовых институтов — EBRD, EIB, OPIC и NDB. Они требовали выполнения определенных условий, самым главным из которых было страхование государством той разницы, которой не хватит консорциуму для погашения кредита по графику. По оговоренным ранее условиям, правительство должно было дать эти средства консорциуму, а тот, в свою очередь, — выплатить их банкам. Однако с этим условием категорически были не согласны власти Грузии, которые заявили, что не собираются идти на уступки в этом вопросе, что стало причиной срыва финансовой сделки.

Что происходит? Почему правительство делает все, чтобы проект не был реализован? Неужели порт такого масштаба не нужен Грузии? Или власти не устраивают лица, занимающиеся проектом? Некоторые усматривают в этом внутриполитические мотивы, в частности указывается, что авторитарный хозяин Грузии Бидзина Иванишвили видит в Мамуке Хазарадзе конкурента для своей власти. Очевидно, что общественность уже смирилась с тем фактом, что власть всячески старается исключить консорциум от участия в строительстве порта. Но что дальше?

Некоторые эксперты полагают, что следует искать новых инвесторов. А политолог Гела Васадзе считает, что проект стоит обнулить и без всяких поисков инвесторов строить порт за счет бюджетных средств. Ведь и Грузия, да и весь регион, нуждаются в глубоководном порте. «И никакому Поти или Батуми Анаклия не конкурент», — говорит он. По его мнению, в свое время Хазарадзе получил проект исключительно из-за близости к бывшему премьер-министру Квирикашвили и Иванишвили. «Тогда все вздохнули с облегчением — какая разница кто, важно, что будет сделано. Не сделано, новый кульбит и мы на исходной. Иванишвили тогда не взял проект, потому что посчитал рискованным, сейчас отбирает, потому что считает его выгодным, а ставший врагом Хазарадзе получит серьезные экономические и политические бонусы»,- поясняет Васадзе. Рассуждения проправительственных экспертов о том, что консорциум не выполнил инвестиционные обязательства ещё до 2019 года, т.е. до начала уголовного преследования Хазарадзе, он считает бредом, «подмахиванием» властям и демонстрацией своей «лояльности».

Конечно же, признает грузинский эксперт, присутствует и внешний фактор — для РФ потенциально опасно появление глубоководного порта в Грузии, на восточном побережье Черного моря, причем как в экономическом, так и в политическом и военном отношениях. «Для Штатов данный порт представляет определенный интерес, что в сущности нашло отражение в ряде заявлений Госдепа. Но внешний фактор не определяющий, в данном случае не раздражать Москву не причина, а дополнительный бонус для властей»,- думает Васадзе.

Другой грузинский аналитик Гия Абашидзе тоже поддерживает решение правительства Грузии о расторжении договора с Консорциумом развития Анаклии, но уверен, что для проекта Анаклии будет найден новый инвестор, новый порт будет построен, и Вашингтон будет доволен.

Напомним, что идею строительства нового глубоководного порта в Грузии у границы с Абхазией несколько лет назад впервые озвучил экс-президент Саакашвили. Его проект носил название Лазики. Правительство «Грузинской мечты» отвергло идею Саакашвили и предложило свой проект Анаклия, по сути, предусматривающий строительство такого же глубоководного порта вблизи от границы с Абхазией. Некоторые независимые эксперты усматривают в этом проекте интересы США и предполагают, что новый глубоководный порт будет выполнять функцию не столько торгового и транзитного перевалочного пункта, сколько пристани для американских крупнотоннажных судов.

Свою заинтересованность проектом Анаклии в Вашингтоне выражали неоднократно, в том числе после тревоги, которую в связи с возбужденным против него уголовным делом об отмывании $17 млн. забил Мамука Хазарадзе, обвинив правительство Грузии и лично Иванишвили в намерении провала проекта Анаклии, а судебный процесс против себя по обвинению в отмывании незаконных доходов следствием прямого указания Иванишвили, причем по поручению «сверху», намекая на Москву, которая пытается оттеснить США, чтобы в дальнейшем использовать порт Анаклии в собственных целях.

Как бы то ни было, правительство по факту все же приостановило договор с консорциумом на строительство порта, а ранее Хазарадзе уже покинул руководящие должности в совете правления «Консорциума развития Анаклия» и создал общественное движение «Лело». Весьма символическим выглядело место проведения презентации движения — город Анаклия, место строительства глубоководного порта.

До сих пор никогда не проявлявший интереса к политической деятельности Хазарадзе в ответ на прессинг со стороны власти бросил все свои силы, чтобы победить на парламентских выборах 2020 года. Васадзе с уверенностью говорит, что на сегодняшний день Хазарадзе единственный, кто обладает реальным финансовым и политическим ресурсом, способным лишить власти Иванишвили. И можно не сомневаться, что как только он начнет свою политическую деятельность, к нему выстроится очередь, так как в политическом истеблишменте уже сформировался консенсус против Иванишвили. «Нужна точка сборки, и такой точкой сборки может стать Хазарадзе»,- считает грузинский эксперт.

И правда, Иванишвили только ценой немалых усилий, включая финансовые, удалось сохранить пост президента за своей креатурой Саломе Зурабишвили, и то только во втором туре. Кандидату от оппозиции Григолу Вашадзе не хватило тех самых финансовых ресурсов, чтобы стать президентом. Кстати, тогда Мамука Хазарадзе призвал своих сотрудников поддержать провластного кандидата. Однако, все же президентская гонка показала, что позиции властелина Грузии Иванишвили серьезно пошатнулись и при правильной расстановке фигур его легко можно одолеть. Многие в ту пору говорили о третьей силе, которая так и не появилась на политическом небосклоне. Но вот так вышло, что Иванишвили, похоже, усмотрел в Хазарадзе политического конкурента и теперь расчищает политическое поле в преддверии парламентских выборов 2020 года. Есть мнение, что Хазарадзе пострадал за дружеские связи с бывшим премьером Гиоргием Квирикашвили, а может Иванишвили решил завладеть ТВС-банком? Но как бы то ни было, Иванишвили сделал ход, очередь за Хасарадзе. И он пока только видимая часть айсберга, которая надвигается на действующую власть. Против Иванишвили, говорит Гела Васадзе, объединяются все богатые люди страны. «Следующая грузинская власть будет властью консенсуса богатых людей Грузии против Иванишвили, как это случилось в Украине, когда все олигархи пошли против Порошенко», уверен Васадзе, только пока неизвестно, кого же выставят в качестве «грузинского Зеленского»…