Американский астронавт Скотт Келли, совершивший четыре космических полёта, в том числе на российских кораблях «Союз», заявил, что отказывается от российской государственной награды «За заслуги в освоении космоса» — в знак протеста против вторжения России в Украину.

В твиттере он обратился к бывшему президенту России Дмитрию Медведеву, вручившему ему награду в 2011 году, попросил отдать медаль «русской матери, чей сын погиб в этой несправедливой войне». «Я отправлю медаль по почте в посольство России в Вашингтоне» — написал Келли.

Астронавт, ставший в 2015-2016 годах первым американцем, который провёл на орбите почти год подряд (340 суток) на борту Международной космической станции, вместе с российскими космонавтами, активно комментирует в твиттере войну в Украине, в том числе на русском языке. Он осуждает российское вторжение и поддерживает Украину. Несколько дней назад Келли вступил в полемику с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. На запись Рогозина о том, что без некоторых флагов российская ракета будет «краше выглядеть», Келли ответил: «Димон, без этих флагов и иностранной валюты, которую они приносят, твоя космическая программа выеденного яйца не будет стоить. Может, найдёшь себе работу в Макдональдсе, если Макдональдс ещё существует в России». Рогозин ответил оскорблениями. (svoboda.org)