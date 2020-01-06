Американские военные прибыли на атакованную боевиками базу в Кении

Дополнительные подразделения США прибыли на базу Манда-бэй в Кении, подвергшуюся ранее нападению террористов, говорится в распространенном в понедельник сообщении Африканского командования США, передает РИА Новости.

«Силы быстрого реагирования в Восточной Африке Африканского командования США прибыли в Манда-бэй 5 января, чтобы укрепить обеспечение безопасности летного поля после нападения террористов «Аль-Шабаб» (входит в «Аль-Каиду»*)», — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что при нападении погиб один американский военнослужащий, еще два гражданина США, работающие по контракту с Пентагоном, получили ранения.

| 2020-01-07T00:22:25+00:00 7 января 2020, 02:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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