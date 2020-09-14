Американские спецслужбы обвинили Иран в подготовке убийства американского посла

Власти Ирана рассматривают возможность организации покушения на американского посла в ЮАР Лану Маркс в качестве ответа на убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, утверждает газета Politico со ссылкой на представителей американских спецслужб.

Согласно этим данным, об угрозе в отношении посла разведке США известно с весны, однако в последние несколько недель появились более конкретные данные о готовящемся нападении. По утверждению представителя властей США, к заговору с целью убийства дипломата может быть причастно посольство Ирана в ЮАР.

Американские спецслужбы, по этим данным, до конца не знают, почему именно Лана Маркс выбрана в качестве цели, однако это может объясняться тем, что она длительное время лично знакома с президентом США Дональдом Трампом, и их связывают дружеские отношения. Отмечается, что покушение на посла в ЮАР — лишь один из возможных вариантов ответа со стороны Ирана.

Ранее руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявлял о том, что Тегеран не забудет убийство ВС США генерала Касема Сулеймани и ответит американцам.

Командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США в районе багдадского аэропорта. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, — базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.